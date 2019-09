Pozitif ilerleme sürerse not görünümü değişir

Fitch Ratings’in EMEA Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, “Türkiye’nin kredi notu açısından güçlü yönlerinin farkındayız. Eğer ekonomi uzun süre bu şekilde pozitif yönde ilerlemeye devam ederse not görünümü durağana döndürülecektir” dedi

Fitch Ratings'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye'nin kredi notu açısından güçlü yönlerinin farkında olduklarını belirterek, "Eğer ekonomi uzun süre bu şekilde pozitif yönde ilerlemeye devam ederse, o zaman ilk yapılacak şey not görünümünün durağana döndürülmesi olacaktır." dedi.



DENGELENME SÜRECİ



Türkiye'nin makroekonomik görünümünün, Türk lirasının aşırı değer kaybettiği ve cari açığın yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine ulaştığı bir yıl öncesine göre daha pozitif olduğunu vurgulayan Parker, "Şu an Türkiye'de cari açığın düştüğünü görüyoruz. Türkiye cari açıkta ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayabildi." ifadelerini kullandı. Parker, bu durumun Türk bankalarının özellikle diğer yabancı ortakları ile derin ilişkisi tarafından da kısmen ortaya konduğunu belirtti. Türkiye'nin ekonomik olarak dengelenme sürecine girdiğini vurgulayan Parker, şu anda enflasyonun düştüğünü ve büyümenin iyileştiğini ifade etti. Parker, "Türkiye'nin kredi notu açısından güçlü yönlerinin farkındayız. Düşük kamu borcu ve dinamik bir ekonomi olması güçlü yanları. Ayrıca Türkiye'nin bu zorlu süreçte yolunu bulabileceğine inanıyoruz. Son veriler de bu görüşümüzü destekler nitelikte. Eğer ekonomi uzun süre bu şekilde pozitif yönde ilerlemeye devam ederse, o zaman ilk yapılacak şey not görünümünün durağana döndürülmesi olacaktır" dedi.



YÜZDE 3 SEVİYESİNDE BÜYÜME BEKLİYORUZ



Türkiye ekonomisinin 2019'da sadece yüzde 0,5 daralmasını beklediklerini ifade eden Parker, "2020 yılında ise ekonomide büyümenin tekrar geri dönmesini ve yaklaşık yüzde 3 seviyesinde büyüme kaydedilmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu. Parker, bu ay içerisinde yayımlanacak olan "Küresel Ekonomik Görünüm Raporu"nda büyüme öngörülerini güncelleyeceklerini belirtti. Enflasyonda şu anki yüzde 15 seviyesinin yıl sonunda biraz daha azalmasını beklediklerini ifade eden Parker, bunun birçok açıdan Türk lirasının seviyesine bağlı olacağını söyledi.



ŞOKLARA MARUZ KALIYOR



Türkiye ekonomisi için dikkate değer aşağı yönlü risklerin de olduğuna inandıklarını belirten Parker, "Ekonomik dönüşüm devam ederken, bütçe açığı ve bankaların bilançosu gibi gerilimler söz konusu. Türkiye'nin küresel ortamdaki şoklara ve politik şoklara maruz kalmaya devam ettiğini düşünüyoruz" dedi.