Projelerimiz ses getirecek

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın teknoloji girişimcileri için 1,1 milyar lira kaynaklı 5 fon ayrıldığını açıklamasının sevindirici olduğunu ve bu fonlardan birinin İzmir'de bulunmasının da kent adına gurur verici olduğunu söyledi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın teknoloji girişimcileri için 1,1 milyar lira kaynaklı 5 fon ayrıldığını açıklamasının sevindirici olduğunu ve bu fonlardan birinin İzmir'de bulunmasının da kent adına gurur verici olduğunu söyledi. Özgener "İzmir Ticaret Odası olarak, İzmir'in İnovasyon ve Girişimcilik Kentine Dönüşümünü hedef olarak belirledik. Bu hedef kapsamında da İzQ Girişimcilik Merkezi ve İnovasyon Merkezi gibi oldukça ses getirecek iki büyük projeyi hayata geçiriyoruz" diye konuştu.