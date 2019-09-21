  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Projelerimiz ses getirecek

Projelerimiz ses getirecek

Projelerimiz ses getirecek
Giriş Tarihi: 21.9.2019

Başkanı , Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın teknoloji girişimcileri için 1,1 milyar lira kaynaklı 5 fon ayrıldığını açıklamasının sevindirici olduğunu ve bu fonlardan birinin İzmir'de bulunmasının da kent adına gurur verici olduğunu söyledi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın teknoloji girişimcileri için 1,1 milyar lira kaynaklı 5 fon ayrıldığını açıklamasının sevindirici olduğunu ve bu fonlardan birinin İzmir'de bulunmasının da kent adına gurur verici olduğunu söyledi. Özgener "İzmir Ticaret Odası olarak, İzmir'in İnovasyon ve Girişimcilik Kentine Dönüşümünü hedef olarak belirledik. Bu hedef kapsamında da İzQ Girişimcilik Merkezi ve İnovasyon Merkezi gibi oldukça ses getirecek iki büyük projeyi hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Projelerimiz ses getirecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN