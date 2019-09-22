Çin’e kuru meyve satışında rekor artış

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 19-21 Eylül 2019 tarihinde Çin'in Guangzhou kentinde gerçekleştirilen Food2China 2019 Fuarı'na katıldı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 19-21 Eylül 2019 tarihinde Çin'in Guangzhou kentinde gerçekleştirilen Food2China 2019 Fuarı'na katıldı. Türkiye, üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde Çin pazarında yürüttüğü tanıtım çalışmalarının yararını gördü.



FUARA GİDİYORLAR



Türkiye'den Çin'e yapılan kuru meyve ihracatının 2019 yılının ocak-ağustos döneminde yüzde 183'lük artışla 3,5 milyon dolardan 10 milyon dolara yükseldiği belirtildi. Çin'deki insanların alım gücünün her geçen yıl daha da arttığını dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Tanıtım çalışmamız başarılı sonuç verdi. Çin'de bugün 200 milyonun üstünde varlıklı, sağlıklı gıda tüketme konusunda bilinçli bir nüfus var. Kuru meyvelerimizi bu yönleriyle tanıtıp Çin'de 10 yıl sonunda 100 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Kasım ayında Şanghay'da yapılacak Çin Uluslararası İthalat Fuarında Türk gıda ürünlerinin tamamının katılımıyla tadım ve pişirim etkinlikleri yapacağız" diye konuştu.