Fıstık krizi çıktı

Denizli'nin Serinhisar ilçesi ile Çorum arasında yaşanan leblebi rekabetiyle, Gaziantep ile Kahramanmaraş arasında kırmızı biberin patenti konusunda başlayan çekişme sürerken ürün paylaşımı tartışmalarına son olarak Gaziantep'i suçlayan Şanlıurfa da katıldı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesi ile Çorum arasında yaşanan leblebi rekabetiyle, Gaziantep ile Kahramanmaraş arasında kırmızı biberin patenti konusunda başlayan çekişme sürerken ürün paylaşımı tartışmalarına son olarak Gaziantep'i suçlayan Şanlıurfa da katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, Uluslararası 2. Gastronomi Festivali'nde Kahramanmaraş'la özdeşleşen kırmızı biberin hasadını yaparak, "Nurdağı ve İslahiye'nin biberleri" olarak tanıtması Kahramanmaraşlıları rahatsız etmişti.



YERİNDE GÖRSÜNLER



Şimdi de tarlada fıstık hasadı yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Türkiye'de en çok fıstığın kentlerinde yetiştiğini öne sürerek, Gaziantep ile Şanlıurfa arasında fıstık krizinin fitilini ateşledi. "Fıstığın ana vatanı Şanlıurfa" diyerek Gaziantep'e göndermede bulunan Beyazgül, "Esasen fıstık Tektek Dağlarında çıkmıştır. Kırkpınar Mahallesi'nde bulunan fıstık ağaçlarından fıstık topladık. Fıstıklarımız gayet olgun ve güzeldir. Esas Urfa fıstığı keten fıstığı diye bilinir. Bu fıstıklar daha olgundur, çatlağı daha fazla ve dışı ipek gibidir. Urfa'nın bütün çevresi Bozova, Birecik ve Halfeti bir orman şeklindedir. Bu bölgeler fıstık ağaçlarıyla doludur. Türkiye'de en çok fıstık üretilen şehir Şanlıurfa'dır. Şanlıurfa'da fıstık sanayisi gelişmiştir. Fıstığı yerinde görmek isteyenleri Şanlıurfa'ya davet ediyoruz" diye konuştu.