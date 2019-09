Muharrem Pehlivanoğlu 58. mağazasını Torbalı’da açtı

Bölgenin en büyük marketler zincirlerinden olan ve Torbalı'da yatırımlarını her geçen gün artıran Muharrem Pehlivanoğlu Marketçilik, 58. mağazasını dün Torbalı Ayrancılar'da açtı. Saat 13.00'da gerçekleşen açılış törenine çok sayıda davetli ve Ayrancılar halkı katıldı.



YATIRIMLARA DEVAM



Açılışta müzik, dans ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirilirken, davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Muharrem Pehlivanoğlu Marketçilik Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Pehlivanoğlu, açılış kurdelesini kızı Aslı Pehlivanoğlu Sandalcı ve oğlu Hakan Pehlivanoğlu ile birlikte kesti. Açılışta konuşan Muharrem Pehlivanoğlu, marketçilik sektöründe 40'ıncı ticari yıllarını kutladıklarını belirterek, "Torbalı'ya her geldiğimde boş gördüğüm ve 'buraya yatırım yapmalıyım' dediğim arsada bugün en büyük mağazalarımızdan birinin yanı sıra, 2 bloktan oluşan 35 dairelik bir yapının da açılışını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 2020 yılı için büyüme planlarımız devam ediyor" dedi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Pehlivanoğlu ayrıca, "Buradaki mağazamızda Ayrancılar halkına hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Et ve şarküteri reyonlarımızda Türkiye'nin en kaliteli ürünlerini uygun fiyatlarla sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

SEVİM AKBAŞ