Sıfır atık projesi israfı önledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "sıfır atık" projesi kapsamında Enerji Bakanlığı 15 ayda 150 ton kağıt atığı yeniden ekonomiye kazandırdı. İşte Takvim Gazetesi’nin 22 Eylül 2019 tarihli ekonomi sayfalarından derlediğimiz haberler…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "sıfır atık" projesi kapsamında Enerji Bakanlığı 15 ayda 150 ton kağıt atığı yeniden ekonomiye kazandırdı. Bu kapsamda 4 bin 959 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak 2 bin 411 adet yetişkin ağacın kesilmesine engel olundu.



SERBEST BÖLGEYE VERGİ AVANTAJI

Ticaret Bakanlığı orta, ileri ve yüksek teknolojili ihracatı artırmak, küresel yatırımcıyı ihtisas serbest bölgelerine çekmek için önemli bir adım daha atıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, teknoloji serbest bölgeleri, teknoloji seraları kurulmasına yönelik yasa taslağını hazırladıklarını, girişimcilere vergi avantajları ve yeni teşvikler sağlanacağını söyledi.



325 BİN ÖĞRENCİYE 315 BİN LİRA

Aile Bakanlığı tarafından 2003 yılından bu yana okula devam etmeleri şartıyla maddi sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarına verilen Şartlı Eğitim Yardımı'ndan yararlanan öğrencilere teşvik ödemesi yapıldı. Eylül 2019 ve Şubat 2020 dönemlerinde yapılması planlanan ödemeler in ilkinde 325 bin 415 öğrencinin ailelerin 315 bin 77 TL verildi..