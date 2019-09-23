Altın fiyatları ne kadar? 23 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın almak isteyenler ya da elindeki altını bozdurmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 23 Eylül Pazartesi altın fiyatları...