Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın almak isteyenler ya da elindeki altını bozdurmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 23 Eylül Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret müzakerelerine ilişkin netlik bekleyen yatırımcıların temkinli kalmaları nedeniyle yatay seyrederken, Orta Doğu'daki artan gerginlikler fiyatları biraz destekledi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 23 Eylül Pazartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 279,06 TL
SATIŞ: 279,11 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 446,11 TL
SATIŞ: 456,22 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 889,43 TL
SATIŞ: 912,43 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.784,44 TL
SATIŞ: 1.819,28 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.847,00 TL
SATIŞ: 1.867,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 23 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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