Çiftçiye 200 milyon metrekare arazı kiraya verilecek

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca, tarımsal yerli üretim için 200 milyon metrekare Hazine arazisi, çiftçilere kiraya verilecek.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca, tarımsal yerli üretim için 200 milyon metrekare Hazine arazisi, çiftçilere kiraya verilecek. Hazineye ait tarım arazilerinin ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden doğrudan kullanıcılarına kiralanması için Bakan Murat Kurum'un talimatıyla geçen yıl mayıs ayında başlatılan, yaklaşık 218 bin çiftçiyi kapsayan uygulamaya 180 bin çiftçi başvuruda bulundu. Öte yandan; tıbbi ve aromatik bitkilere ek olarak bu sene aronya, frenk inciri, hodan otu, ıtır, kızılcık, laden, maviyemiş, moringa türleri de teşvik kapsamına alındı. Teşviklerle 139 çeşit bitki türünün yerli üretiminin arttırılması hedefleniyor.