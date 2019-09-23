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ne kadar? 23 Eylül Pazartesi kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 23 Eylül Pazartesi döviz kuru...

23.09.2019, 09:18

bugün ne kadar? yatırımcısı dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Dolar düştü mü? Euro yeni haftada ne kadar? soruları yanıt arıyor. İşte 23 Eylül Pazartesi ...

Dolar ve euro yeni haftada ne kadar? Dolar ABD ile Çin arasında Washington'da yapılan görüşmelerin "verimli" olarak nitelendirilmesinin ardından risk iştahının dengelenmesinden destek buldu. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 23 Eylül Pazartesi döviz kuru...

DOLAR NE KADAR?
ALIŞ: 5,7219 TL
SATIŞ: 5,7262 TL

EURO NE KADAR?
ALIŞ: 6,3104 TL
SATIŞ: 6,3130 TL

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