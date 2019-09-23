Dolar ve euro ne kadar? 23 Eylül Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Dolar düştü mü? Euro yeni haftada ne kadar? soruları yanıt arıyor. İşte 23 Eylül Pazartesi döviz kuru...