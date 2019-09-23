Dolar ve euro ne kadar? 23 Eylül Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Dolar düştü mü? Euro yeni haftada ne kadar? soruları yanıt arıyor. İşte 23 Eylül Pazartesi döviz kuru...
Dolar ve euro yeni haftada ne kadar? Dolar ABD ile Çin arasında Washington'da yapılan görüşmelerin "verimli" olarak nitelendirilmesinin ardından risk iştahının dengelenmesinden destek buldu. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 23 Eylül Pazartesi döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
ALIŞ: 5,7219 TL
SATIŞ: 5,7262 TL
EURO NE KADAR?
ALIŞ: 6,3104 TL
SATIŞ: 6,3130 TL
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