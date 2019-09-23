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İhracatçı GET-APP ile zaman kazanacak

İhracatçı GET-APP ile zaman kazanacak
Giriş Tarihi: 23.9.2019

Ticaret , ihracatçı ve ithalatçıların ticaret işlemlerinin ortalama süresine ilişkin tahmini bilgiye ve () üzerinden ulaşabileceğini söyledi

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçı ve ithalatçıların ticaret işlemlerinin ortalama süresine ilişkin tahmini bilgiye Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GETAPP) üzerinden ulaşabileceğini söyledi. PEKCAN, "Süre Hesaplama ve İzleme Programı (SHIP) ile de ihracat ve ithalat süreçlerine dair analitik değerlendirmeler yaparak, işlem sürelerini kısaltan projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. Pekcan, bakanlık olarak iç ve dış ticaret ile gümrüklerde dijitalleşmeyi yaygınlaştırmayı, elektronik platformları etkin kullanarak güvenli ve hızlı ticareti artırmayı hedeflediklerini söyledi.
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