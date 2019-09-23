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'ndan hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

23.09.2019, 16:02 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019,16:13

, Türk Lirası yükümlülüklere ödenen zorunlu karşılık faizini indirme kararı aldı. Alınan bu karara göre TL zorunlu karşılıklara ödenen oranı yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürülecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürecek.

Yeni faiz oranı 4 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

AA

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