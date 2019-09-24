Altın fiyatları ne kadar? 24 Eylül Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları düştü mü? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı nedir? soruları araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altının fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakında takip ediliyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 24 Eylül Salı altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 280,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 280,60 liradan, bin 848 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 869 liradan, 256 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 260 liradan, bin 806 liradan alınan tam altın bin 826 liradan, 903 liradan alınan yarım altın 913 liradan ve 452 liradan alınan çeyrek altın 457 liradan satıldı. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 24 Eylül Salı altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 279,05 TL

SATIŞ: 279,09 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 448,50 TL

SATIŞ: 458,66 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 894,20 TL

SATIŞ: 917,32 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.794,00 TL

SATIŞ: 1.829,02 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.859,00 TL

SATIŞ: 1.886,00 TL