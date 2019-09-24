  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > “Çin’e süt ihracatı başlıyor”

“Çin’e süt ihracatı başlıyor”

“Çin’e süt ihracatı başlıyor”
Giriş Tarihi: 24.9.2019

Tarım ve , Uluslararası Sütçülük Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen 'nde çiftçilere ve yatırımcılara seslendi. Pakdemirli,"Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla üzerinde anlaşmayı sağladık. 67 adet işletmenin sisteminde kaydı yapıldı. Çin tarafının onaylamasını takiben, düşük riskli için başlayacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uluslararası Sütçülük Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen IDF Dünya Süt Zirvesi'nde çiftçilere ve yatırımcılara seslendi. Pakdemirli, hükümet olarak verdikleri desteklerle hayvancılığın son 17 yılda önemli gelişmeler yaşandığını aktardı.

'TURKISH LABNE' ADI

İç piyasada üretimi, dış piyasada ise ihracat bazlı büyümeyi hedeflediklerini aktaran Bakan Pakdemirli, "Dış piyasada özellikle labne peyniri Turkish Labne ismiyle tercih edilmekte. İhracatı Uzakdoğu pazarına yaymayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık. 67 adet işletmenin CİFER sisteminde kaydı yapıldı. Çin tarafının onaylamasını takiben, düşük riskli süt ürünleri için ihracat başlayacak" dedi.

SÜTTE YENİ FİYAT SİSTEMİ

Türkiye'nin potansiyelini katlayacak kritik birkaç politikayı önümüzdeki günlerde hayata geçirmek için istişare ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Çiğ sütün sınıflandırılmasında sona yaklaştık. Süt fiyatının belirlenmesinde tek fiyat uygulamasından, sütün vasıflarını gözeten, özellikle yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme üzerinde duruyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Çin’e süt ihracatı başlıyor” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN