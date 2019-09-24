“Çin’e süt ihracatı başlıyor”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uluslararası Sütçülük Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen IDF Dünya Süt Zirvesi'nde çiftçilere ve yatırımcılara seslendi. Pakdemirli,"Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık. 67 adet işletmenin CİFER sisteminde kaydı yapıldı. Çin tarafının onaylamasını takiben, düşük riskli süt ürünleri için ihracat başlayacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uluslararası Sütçülük Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen IDF Dünya Süt Zirvesi'nde çiftçilere ve yatırımcılara seslendi. Pakdemirli, hükümet olarak verdikleri desteklerle hayvancılığın son 17 yılda önemli gelişmeler yaşandığını aktardı.



'TURKISH LABNE' ADI



İç piyasada üretimi, dış piyasada ise ihracat bazlı büyümeyi hedeflediklerini aktaran Bakan Pakdemirli, "Dış piyasada özellikle labne peyniri Turkish Labne ismiyle tercih edilmekte. İhracatı Uzakdoğu pazarına yaymayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık. 67 adet işletmenin CİFER sisteminde kaydı yapıldı. Çin tarafının onaylamasını takiben, düşük riskli süt ürünleri için ihracat başlayacak" dedi.



SÜTTE YENİ FİYAT SİSTEMİ



Türkiye'nin potansiyelini katlayacak kritik birkaç politikayı önümüzdeki günlerde hayata geçirmek için istişare ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Çiğ sütün sınıflandırılmasında sona yaklaştık. Süt fiyatının belirlenmesinde tek fiyat uygulamasından, sütün vasıflarını gözeten, özellikle yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme üzerinde duruyoruz" dedi.