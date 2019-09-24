Dolar ve euro ne kadar? 24 Eylül Salı döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Döviz yatırımcıları 'Dolar ne kadar? Euro ne kadar?' sorularının yanıtını arıyor. Peki dolar haftaya nasıl başladı? İşte 24 Eylül Salı döviz kuru...