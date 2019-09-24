Dolar ve euro ne kadar? 24 Eylül Salı döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Döviz yatırımcıları 'Dolar ne kadar? Euro ne kadar?' sorularının yanıtını arıyor. Peki dolar haftaya nasıl başladı? İşte 24 Eylül Salı döviz kuru...
Dolar ve euro güne nasıl başladı? Euro, Almanya'da zayıf imalat PMI verisinin güveni zedelemesinin ardından kayıplarını toparlarken; dolar, ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme işaretleri arayışlarından destek buldu. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 24 Eylül Salı döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
ALIŞ: 5,6927 TL
SATIŞ: 5,6958 TL
EURO NE KADAR?
ALIŞ: 6,2573 TL
SATIŞ: 6,2618 TL
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