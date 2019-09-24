Hak sahiplerine 500 milyonluk kira yardımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm çalışmaları yurt genelinde sürüyor. Vatandaşları mağdur etmemek için hak sahiplerine kira ve taşınma gibi yardımlarda bulunan bakanlık tarafından yapılan kira yardımı toplam 500 milyon 144 bin lira oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm çalışmaları yurt genelinde sürüyor. Acil öncelikli olan 1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yılda sağlamayı hedefleyen bakanlık, her yıl 300 bin konutun dönüşümünü tamamlayacak. Vatandaşları mağdur etmemek için hak sahiplerine kira ve taşınma gibi yardımlarda bulunan bakanlık tarafından, 2019'un ilk yarısında 3 bin 200 hak sahibine riskli alan için 109 milyon lira, 77 bin 401 vatandaşa da riskli yapı için 390 milyon lira kira yardımı yaptı. Kira yardımı toplam 500 milyon 144 bin lira oldu.



EN ÇOK ALAN 5 İL



Kanun kapsamında İstanbul, Ankara, Şırnak, İzmir ve Antalya en fazla kira yardımı yapılan 5 il olurken, en fazla faiz desteği İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara'ya yapıldı.