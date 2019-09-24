  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Hak sahiplerine 500 milyonluk kira yardımı

Hak sahiplerine 500 milyonluk kira yardımı

Hak sahiplerine 500 milyonluk kira yardımı
Giriş Tarihi: 24.9.2019

Çevre ve 'nın çalışmaları yurt genelinde sürüyor. Vatandaşları mağdur etmemek için hak sahiplerine kira ve taşınma gibi yardımlarda bulunan bakanlık tarafından yapılan kira yardımı toplam 500 milyon 144 bin lira oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm çalışmaları yurt genelinde sürüyor. Acil öncelikli olan 1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yılda sağlamayı hedefleyen bakanlık, her yıl 300 bin konutun dönüşümünü tamamlayacak. Vatandaşları mağdur etmemek için hak sahiplerine kira ve taşınma gibi yardımlarda bulunan bakanlık tarafından, 2019'un ilk yarısında 3 bin 200 hak sahibine riskli alan için 109 milyon lira, 77 bin 401 vatandaşa da riskli yapı için 390 milyon lira kira yardımı yaptı. Kira yardımı toplam 500 milyon 144 bin lira oldu.

EN ÇOK ALAN 5 İL

Kanun kapsamında İstanbul, Ankara, Şırnak, İzmir ve Antalya en fazla kira yardımı yapılan 5 il olurken, en fazla faiz desteği İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara'ya yapıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hak sahiplerine 500 milyonluk kira yardımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN