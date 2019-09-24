İzmir Ekonomi’den örnek işbirliği

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), lisansüstü eğitim alan öğrencilerin akademik çalışmalarına destek olmak ve iş dünyası ile tanışmalarını sağlamak amacıyla, Kemalpaşa'da faaliyet gösteren Euro Gıda ile iş birliği yaptı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), lisansüstü eğitim alan öğrencilerin akademik çalışmalarına destek olmak ve iş dünyası ile tanışmalarını sağlamak amacıyla, Kemalpaşa'da faaliyet gösteren Euro Gıda ile iş birliği yaptı. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve Euro Gıda Mali İşler Direktörü Murat Voysal arasında imzalanan protokol kapsamında öğrenciler akademik çalışmalarını yaparken Euro Gıda'nın laboratuvarları ile tüm teçhizat altyapısını kullanabilecek.