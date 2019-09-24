Kestanepazarı İzmir’in gururu

Gündemi belirleyen Teknofest İstanbul'a Türkiye'nin 81 ilinden ve 122 farklı ülkeden, 17 bin 773 proje başvurusu yapıldı. Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Eğitim Kampüsü'nde yar alan İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi Robotik Takımı da İzmir'i temsil etti.

Gündemi belirleyen Teknofest İstanbul'a Türkiye'nin 81 ilinden ve 122 farklı ülkeden, 17 bin 773 proje başvurusu yapıldı. Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Eğitim Kampüsü'nde yar alan İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi Robotik Takımı da İzmir'i temsil etti. Elektrik Öğretmeni Oktay Topbaşoğlu danışmanlığında, İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi STEM ve Robotik Kodlama Sınıfları ile Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği'ndeki Robotik Kodlama Sınıfı'nda eğitim gören Asım Yaşar ve Abdullah Tosun, yaptıkları proje ile Türkiye ikincisi oldu.