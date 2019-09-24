Manisa’dan 24 ülkeye zeolit ihracatı

Manisa Gördes’teki 1,5 milyar tonluk zeolit rezervi ülke ekonomisine katkı sağlıyor. İlçeden çıkarılan zeolitin yüzde 70’i yurtdışına gönderiliyor. Daha çok tarımda kullanılan bu madde, 24 ülkeye ihraç ediliyor

Manisa'nın en küçük ilçeleri arasında yer alan Gördes, yeraltı zenginlikleri ile dikkat çekiyor. Dünya zeolit rezervinde 5'inci sırada yer alan ilçeden çıkarılan zeolit madeni, ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Tarım, hayvancılık, kedi kumu, gübre, kozmetik, kirlilik kontrolü, enerji gibi 156 farklı sektörde kullanılan zeolitin ilçe için çok değerli olduğunu belirten Gördes Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Hoşaf, 1,5 milyar tonu aşkın jeolojik zeolit rezervine sahip olduklarını söyledi.



YÜZDE 70'İ GİDİYOR



Yıllık 100 bin ton zeolit çıkarıldığını kaydeden Hoşaf, yaklaşık bin 400 yıllık rezerv bulunduğunu anlattı. Başkan Hoşaf, "Brezilya, Çin, Rusya, Almanya, İspanya başta olmak üzere 24 ülkeye ihracat yapılıyor. Ton başına 600-700 liradan satılıyor. Yüzde 70'i yurtdışına gönderiliyor. Bazı firmalar katma değerli ürüne dönüştürüyor. Zeolit içerikli kedi kumu üreten firmalar daha yüksek fiyatlara yurtdışına satabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

NERMİN UÇTU