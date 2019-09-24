Rus turistlerden kivi hasadı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde daha önce manavlarda gördükleri kivinin hasadına katılan Rus turistler eğlenceli bir gün geçirdi. İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Çörüş Mahallesi'nde çiftçilerin kivi hasadına 15 Rus turist de eşlik etti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde daha önce manavlarda gördükleri kivinin hasadına katılan Rus turistler eğlenceli bir gün geçirdi. İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Çörüş Mahallesi'nde çiftçilerin kivi hasadına 15 Rus turist de eşlik etti. Bahçede çalışan işçilerle kivi toplayan turistlerin oldukça mutlu oldukları görüldü. Mahalle muhtarı Rafik Akça, kivi hasadında genelde kadınların çalıştığını, 60-70 lira yevmiye aldıklarını söyledi.



BİR MACERA OLDU



Turist grubuna mihmandarlık yapan Liliya Mutlutürk, daha önce ziyaret ettiği kivi bahçelerini arkadaşlarının görmesini istediğini söyledi. Nailya Şafikova ise kivinin ağacını daha önce hiç görmediğini ve nasıl yetiştiğini bilmediğini ifade etti. Olga Muravieva da "Kivinin nasıl yetiştiğini bilmiyordum. Patates gibi yerin altında yetişiyor zannediyordum. Üzüm gibi olduğunu düşünmemiştim. Benim için çok ilginç oldu" diye konuştu.