Altın fiyatları ne kadar? 25 Eylül Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları, bazı yatırımcıların kar realizasyonuna gitmesiyle hafif geriledi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın düştü mü? İşte 25 Eylül Çarşamba altın fiyatları...