Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları, bazı yatırımcıların kar realizasyonuna gitmesiyle hafif geriledi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın düştü mü? İşte 25 Eylül Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? dün İstanbul Kapalıçarşı'da 277,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,80 liradan, bin 829 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 850 liradan, 253 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257 liradan, bin 788 liradan alınan tam altın bin 808 liradan, 894 liradan alınan yarım altın 904 liradan ve 447 liradan alınan çeyrek altın 452 liradan satıldı. İşte 25 Eylül Çarşamba altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 280,25 TL
SATIŞ: 280,30 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 446,40 TL
SATIŞ: 456,51 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 890,01 TL
SATIŞ: 913,03 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.785,60 TL
SATIŞ: 1.820,47 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.845,00 TL
SATIŞ: 1.873,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 25 Eylül Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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