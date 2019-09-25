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Anneler ve ev kadınlarına fırsatı

Anneler ve ev kadınlarına erken emeklilik fırsatı
Giriş Tarihi: 25.9.2019

Hükümet, evden iş yapan kadınların emeklilik haklarına erişebilme imkanlarını geliştirirken, doğum borçlanmalarında kapısı açan staj sürelerinin dikkate alınması konusunda hassasiyet gösterilecek. Anneler stajın başladığı tarihten sonra yaptıkları 3 doğuma kadar rahatça borçlanabilecek.

Hükümet, evden iş yapan kadınların emeklilik haklarına erişebilme imkanlarını geliştirirken, doğum borçlanmalarında erken emeklilik kapısı açan staj sürelerinin dikkate alınması konusunda hassasiyet gösterilecek. Anneler stajın başladığı tarihten sonra yaptıkları 3 doğuma kadar rahatça borçlanabilecek. Staj sigortası olanların doğum borçlanmasında elde ettiği bir diğer önemli kazanım da erken emeklilik olacak. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekilecek.

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