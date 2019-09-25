Dolar 5,70’in altında işlem gördü

ABD ile Türkiye arasında yaşanan olumlu yöndeki gelişmeler ve küresel etkilerin ardından Dolar/TL, güne düşüşle başladı ve 5,68 seviyelerinde işlem gördü.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan olumlu yöndeki gelişmeler ve küresel etkilerin ardından Dolar/TL, güne düşüşle başladı ve 5,68 seviyelerinde işlem gördü. Haftanın ilk işlem gününde 5,74'e kadar çıkan gören dolar/TL, gününü yüzde 0,5 düşüşle 5,71'den tamamlamıştı. Dolar/TL, ABD ile ilişkilerde gözlenen pozitif gelişmeler ve ticaret savaşı endişelerinin azalması ile düşüşe geçti ve saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 5,681 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 azalışla 6,2490'dan, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kaybıyla 7,0720'den satıldı. Analistler, BM 74. Genel Kurulu için ABD'de olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeleri ve yapacağı konuşmanın gündemin odağında yer aldığını belirterek, bu etkinin doları daha da aşağı çekebileceğini kaydetti.