Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları yanıtlarını arıyor. İşte 25 Eylül Çarşamba döviz kuru...
Dolar ve euro bugün ne kadar? Dolar değer kaybına karşı koymaya çalışırken, siyasi belirsizlik ABD-Çin ticaret anlaşmazlığı nedeniyle sarsılan ekonomilerle ilgili endişeleri artırdı. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatında yaşanan dalgalanmaları merak ediyor. İşte 25 Eylül Çarşamba döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
ALIŞ: 5,7028 TL
SATIŞ: 5,7075 TL
EURO NE KADAR?
ALIŞ: 6,2721 TL
SATIŞ: 6,2721 TL
Dolar ve euro ne kadar? 25 Eylül Çarşamba döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.