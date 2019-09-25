Dolar ve euro ne kadar? 25 Eylül Çarşamba döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları yanıtlarını arıyor. İşte 25 Eylül Çarşamba döviz kuru...