Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan ekonomik göstergeler ile ilgili önemli açıklama

TCMB Başkanı Murat Uysal, "Önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın süreceğini öngörüyoruz." dedi.

Ankara Sanayi Odası'nda sunum ve sonrasında konuşma yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, ülkeler arasındaki ticaret gerilimlerinin küresel büyüme ve para politikaları üzerinde önemli yansımaları olduğunu söyledi.

Artan küresel gerilimlerin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişen ülkelerde ciddi etkiler oluşturma potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Uysal, "Gelişen ülkelere portföy akımı dalgalı ve zayıf seyrediyor" dedi.

Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma olduğuna işaret eden Uysal, "Önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma daha belirgin hale gelecek" diye konuştu.

Enflasyon dinamiklerinde iyileşme gözlemlendiğini söyleyen Uysal, "Para politikasındaki alanımızı önden yüklemeli olarak kullanmayı tercih ettik. Bu konuda temkinli duruşumuzu sürdürmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

'ENFLASYONDAKİ İYİLEŞME ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE SÜRECEK'

İşte Uysal'ın konuşmasından öne çıkanlar:

İktisadi faaliyet ikinci çeyrekten itibaren dengelenme sürecine girdi. Toparlanma ve dengelenme yılın ikinci yarısında da devam ediyor. Enflasyondaki iyileşme önümüzdeki dönemde de sürecek.

Önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın süreceğini öngörüyoruz.

Parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz.

Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu. Önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma daha belirgin hale gelecek.

Enflasyon dinamiklerinde iyileşme gözlemliyoruz. Para politikasındaki alanımızı önden yüklemeli olarak kullanmayı tercih ettik. Bu konuda temkinli duruşumuzu sürdürmemiz gerekiyor.