Üzümden şeker yaptılar

Manisa CBÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğr. Üy. Özlem Tokuşoğlu ve ekibi, çekirdeksiz üzümden şeker üretti. Dr. Tokuşoğlu, ürettikleri şekerin zararını azalttıklarını belirtti

Türkiye'nin üzüm ambarı Manisa'da, üzüme değer katacak bir çalışmaya imza atıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve İzmir Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi DEPARK Teknopark Spil Innova Müdürü Doç. Dr. Özlem Tokuşoğlu ve yardımcı araştırmacılar Tarım ve Orman Bakanlığı Bağcılık Araştırma Enstitüsü görevlisi Dr Fadime Ateş ve MCBÜ Kimya Bölümü görevlisi Dr Fadim Yemiş üzümden zararı azaltılmış kristal şeker üretmeyi başardı.





SULTANİYE ÜZÜMDEN



Üzümden kristal şeker elde ederken sultaniye çekirdeksiz üzümlerin kullanıldığını anlatan Doç. Dr. Tokuşoğlu, insanların çay içerken alışkanlıklarını değiştirmekte zorlandığını belirterek, çalışmalarında üzümü kristal hale getirerek kullanımını kolaylaştırdıklarını söyledi. Tokuşoğlu, "Sakkaroz içeriği de az miktarda olan bir ürün olan "Zararı Azaltılmış Kristal Şeker" elde edildi. Rafine edilmemiş normlu üzüm kristal şekerimiz için patent başvurusu gerçekleştirildi. İlgili ürünü seri olarak üretim yapan meyve suyu firmaları, şeker üreten tesisler tonajlı üretim olarak yapabilirler" dedi.



ÇAY VE KAHVEDE KULLANILABİLECEK



Doç. Dr. Tokuşoğlu, 'light' ve 'normal' olarak üretim yaptıklarını belirterek, açık ligt üzüm kristal şekerinin günlük çay-kahve tüketiminde kullanılabileceğini söyledi. Tokuşoğlu, koyu kahve konsantre formun ise kek, muffin, tatlı üretimi ve unlu mamul üretiminde kullanılabileceğini ifade etti.

NERMİN UÇTU