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Aldatıcı sağlık ürünü satan sitelere 6 milyon tl ceza

Aldatıcı sağlık ürünü satan sitelere 6 milyon tl ceza
Giriş Tarihi: 26.9.2019

Sağlık ​Bakanlığı, internet üzerinden yasadışı olarak satışa sunulan ve vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ürünler ile satış yapan sitelerle mücadeleye hız verdi.

Sağlık Bakanlığı, internet üzerinden yasadışı olarak satışa sunulan ve vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ürünler ile satış yapan sitelerle mücadeleye hız verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yasal mevzuata aykırı ürün satış ve tanıtımı yapan internet siteleri ve televizyonlara ceza kesildiğini açıkladı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ocak ayından bugüne kadar sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde ürün tanıtım veya satışının yapıldığı 3 bin 732 internet sitesi, erişimin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliğine iletildi. 2 bin 456 internet sitesi, reklamların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle idari işlem uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığına bildirildi. Ocak ayından bu yana sağlık mevzuatına aykırı ürün tanıtımı veya satışının yapıldığı internet siteleri ile televizyon kuruluşlarına 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandı" dedi.

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