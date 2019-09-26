Altın fiyatları ne kadar? 26 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu araştırılıyor. Altın fiyatları, dünkü sert düşüşün bazı işlemcileri alıma sevk etmesiyle hafif yükseldi ancak güçlü seyreden dolar kazanımlarını sınırladı. Peki çeyrek altın, yarım altın bugün ne kadar? İşte 26 Eylül Perşembe altın fiyatları...

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 279,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 280 liradan, bin 844 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 865 liradan, 255 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259 liradan, bin 802 liradan alınan tam altın bin 822 liradan, 901 liradan alınan yarım altın 911 liradan ve 451 liradan alınan çeyrek altın 456 liradan satıldı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 26 Eylül Perşembe altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 275,67 TL

SATIŞ: 275,72 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 446,48 TL

SATIŞ: 456,60 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 890,17 TL

SATIŞ: 913,19 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.785,93 TL

SATIŞ: 1.820,80 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.848,00 TL

SATIŞ: 1.876,00 TL