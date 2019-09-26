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Dolar ve euro ne kadar? Perşembe kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 26 Eylül Perşembe döviz kuru...

26.09.2019, 09:15

Dolar bugün ne kadar? Euro düştü mü? soruları yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Elindeki dövizi bozdurmak isteyenler ya da döviz alacak olanlar dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki dolar bugüne nasıl başladı? Euro ne kadar? İşte Perşembe ...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan dalgalanmalar merak ediliyor. Dolar endeksi dün üç ayın en sert günlük kazanımını kaydettikten sonra bugün Asya borsasındaki işlemlerde yatay seyrediyor. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 26 Eylül Perşembe döviz kuru...

DOLAR NE KADAR?
ALIŞ: 5,6885 TL
SATIŞ: 5,6922 TL

EURO NE KADAR?
ALIŞ: 6,2370 TL
SATIŞ: 6,2412 TL

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