Dolar ve euro ne kadar? 26 Eylül Perşembe döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro düştü mü? soruları döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Elindeki dövizi bozdurmak isteyenler ya da döviz alacak olanlar dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki dolar bugüne nasıl başladı? Euro ne kadar? İşte 26 Eylül Perşembe döviz kuru...