Enflasyonda düşüş sürecek

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Temmuz ve Eylül aylarının ardından para politikası duruşunun enflasyondaki düşüş sürecini destekler nitelikte olduğunu söyledi. Uysal, “Temkinli duruşumuz sürecek” dedi

TCMB Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası'nın eylül ayı meclis toplantısında 'Ekonomik Görünüm ve Merkez Bankasının Reel Sektör Çalışmaları' başlıklı sunum yaptı. Uysal, başta sanayi üretimi olmak üzere, öncü göstergeler, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın ve ekonomideki dengelenmenin yılın ikinci yarısında da devam ettiğini gösterdiğini belirtti. Uysal, son aylarda ekonomide yaşanan toparlanma sürecine rağmen cari dengenin ana eğiliminde bir bozulma olmadığını, turizm gelirlerindeki güçlü artışın da katkısıyla 2019 yılının geri kalanında cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam etmesinin beklendiğini kaydetti



2018 EKİM'DEN BERİ



Tüketici enflasyonunda 2018 yılının Ekim ayından bu yana belirgin bir düşüş görüldüğünü anımsatan Başkan Uysal, "Sıkı para politikası ve koordineli politika çabaları neticesinde birikimli döviz kuru etkilerinin azalması ve iç talebin ılımlı seyri enflasyondaki düşüşün temel sürükleyicileri olarak öne çıkmakta. Bu faktörlerin katkısıyla enflasyondaki iyileşme eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz. Enflasyondaki düşüşe bağlı olarak enflasyon beklentilerinde de iyileşme görmekteyiz. Önümüzdeki dönemde enflasyon görünümündeki iyileşmeye bağlı olarak beklentilerin de iyileşmeye devam edeceğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.