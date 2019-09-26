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Halk bankası saldırıldıkça büyüyor

Halk bankası saldırıldıkça büyüyor
Giriş Tarihi: 26.9.2019

Genel Müdürü , Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen 4'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi'nde konuştu. Sanayicilerin her zaman Halkbank'a gereken desteği verdiğini belirten Arslan, "Tüm algı operasyonlarına rağmen elhamdülillah bankamız dimdik ayakta. Siz, yapılan bir takım algı operasyonlarına bakmayın. Halk Bankası'na saldırıldıkça banka büyümeye devam ediyor" dedi

HALKBANK Genel Müdürü Osman Arslan, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen 4'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi'nde konuştu. Sanayicilerin her zaman Halkbank'a gereken desteği verdiğini belirten Arslan, "Tüm algı operasyonlarına rağmen elhamdülillah bankamız dimdik ayakta. Siz, yapılan bir takım algı operasyonlarına bakmayın. Halk Bankası'na saldırıldıkça banka büyümeye devam ediyor" dedi

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