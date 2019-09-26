HALKBANK Genel Müdürü Osman Arslan, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen 4'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi'nde konuştu. Sanayicilerin her zaman Halkbank'a gereken desteği verdiğini belirten Arslan, "Tüm algı operasyonlarına rağmen elhamdülillah bankamız dimdik ayakta. Siz, yapılan bir takım algı operasyonlarına bakmayın. Halk Bankası'na saldırıldıkça banka büyümeye devam ediyor" dedi
HALKBANK Genel Müdürü Osman Arslan, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen 4'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi'nde konuştu. Sanayicilerin her zaman Halkbank'a gereken desteği verdiğini belirten Arslan, "Tüm algı operasyonlarına rağmen elhamdülillah bankamız dimdik ayakta. Siz, yapılan bir takım algı operasyonlarına bakmayın. Halk Bankası'na saldırıldıkça banka büyümeye devam ediyor" dedi
Halk bankası saldırıldıkça büyüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.