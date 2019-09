Otel ruhsatı alıp rezidans yapıyorlar

İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de bazı inşaat firmaları, otel yapmak için ruhsat alıp rezidanslar inşa ediyor. Çeşitli teşviklerden faydalanılarak yapılan otel görünümlü havuzlu lüks rezidanslar, yüksek fiyatlarla satışa çıkarılıyor

Türkiye'de turistlerin gözde adreslerinin başında gelen İzmir'in Çeşme ilçesinde turizm teşviklerinden faydalanan bazı inşaat firmaları, otel ruhsatı alarak yerine rezidans inşa edip satıyor. Yapılanların Çeşme'de turizmcileri rahatsız ettiğini ve haksız rekabete neden olduğunu söyleyen turizmci Abdullah Aküzüm, önlem alınmasını istedi.



OTELE İHTİYAÇ VAR



Turizmcilerin otel yaptıktan sonra her şeyin mevzuata uygun olması halinde işletme belgesi alıp, ardından turizm yatırım belgesi ile sıfır gümrük, sıfır KDV avantajlarından faydalandığını söyleyen Aküzüm, "Teşvik belgesini alıyorlar. Götürüp belediyenin önüne koyuyorlar, imar da aldıktan sonra turizm amaçlı otel inşa etmek için yapı ruhsatı alıyorlar. Ama otel yerine rezidans yapıp satıyorlar" dedi. Çeşme'de turizmin artması için istenilen yatak kapasitesine ulaşılamadığını kaydeden Aküzüm, "40 bin yatak olması lazım ki tur operatörleri 1 yıl önceden uçağı kiralasın. Ayrıca Çeşme kaliteli bir bölge. Her şey dahil değil. Bize kaliteli turist gelmek istiyor ama acenteler yatak kapasitesinden dolayı getiremiyor. Şu anda nitelikli yatak sayısı 15-16 bin civarında, pansiyonlarla birlikte 20 bini buluyor. Bunu artırmak için otellere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.



'RANTI İNŞAAT FİRMALARI YİYOR'



Ekinoks İzmir Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başak Yasemin Kumaş, Çeşme'de yeni yapılan binaların hiç birinin otel olmadığını belirtti. Kumaş, "Muhteşem bir coğrafya var fakat sürekli konut yapılıyor. Çeşme'nin rantını inşaat firmaları yiyor. Turizmcilerin, otelcilerin ve belediyenin de bu konuda refleks göstermesi lazım" dedi.



"GİDİN İSTANBUL'A YAPIN"



Çeşme'de yaşayan vatandaşlar da, durumdan şikayetçi. Çeşme'nin bu hale getirilmemesi gerektiğini kaydeden ilçe sakinleri, "Betonlaşmaya karşıyız. Çeşme rezidans olacak bir yer değil. Gitsinler İstanbul'a, New York'a yapsınlar. Burası tatil beldesi" dediler.