Pasaport Pizza lezzeti Anadolu’ya da yayıldı

Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, gıda sektörü ve markalarının yükseliş öyküsüyle ilgili Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu. Rekabet kültürüyle değil yardımlaşma kültürüyle hareket ettiklerini ifade eden Özdemir, "Dünya devleriyle rekabet ederken onlar gibi değil onlardan farklı olarak başarılı olacağımızı biliyoruz" dedi.



21 YILLIK DENEYİM



İzmir'de başladıkları yolculuklarına Anadolu'ya yayılarak devam ettiklerini söyleyen Özdemir, "Özel teknikler ve her gün taze hamur ile üretilen pizzalarımız ve zengin menülerimizle her kesime hitap ediyoruz" diye konuştu. 21 yıllık deneyimlerinin olduğunun altını çizen Özdemir, "Yatırımcılarımızdan ciro payı, royalty gibi bedeller almıyoruz. Bu durumda yatırımcımızın diğer markalar karşısında kar marjı ve rekabet gücü daha fazla oluyor. Kazan-kazan kuralından uzaklaşarak kazandır-kazan prensibiyle başarıya ulaşmaya başladık" ifadelerini kullandı.