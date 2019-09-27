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8 milyon kişinin faturası devletten

8 milyon kişinin sağlık faturası devletten
Giriş Tarihi: 27.9.2019

Hükümet, dar gelirlinin hastane faturasını da üstlendi ve aktarılan tutar 45 milyar liraya ulaştı. Prim ödeyemediği için hastane hizmetlerinden yararlanamayanlar için de 10 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldı.

Hükümet, dar gelirlinin hastane faturasını da üstlendi ve aktarılan tutar 45 milyar liraya ulaştı. Prim ödeyemediği için hastane hizmetlerinden yararlanamayanlar için de 10 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldı. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, vatandaşların aylık 76 liralık GSS primiyle dünyada eşi benzeri olmayan sağlık imkanlarından yararlandıklarını söyledi. Genel sağlık sigortasının kapsamı yüzde 99.5'e çıkarken, hükümet 2.5 milyonun üzerinde vatandaşın borcunu yapılandırdı.

KALİTEDEN TAVİZ YOK

SGK Başkanı Bağlı, 81 il müdürüyle video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, "Bilgi sahibi olmayan vatandaşımız kalmasın" dedi.

HAZAL ATEŞ

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