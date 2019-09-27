Altın fiyatları ne kadar? 27 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altın fiyatları hafif değişim gösterdi ancak güçlü seyreden doların siyasi ve ticaret endişelerinin olumlu etkilerini baskılamasıyla üçüncü haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Peki çeyrek altın, yarım altın ne kadar? İşte 27 Eylül Cuma altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 275,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,50 liradan, bin 814 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 835 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 774 liradan alınan tam altın bin 794 liradan, 887 liradan alınan yarım altın 897 liradan ve 443 liradan alınan çeyrek altın 448 liradan satıldı. Pek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 27 Eylül Cuma altın fiyatları... GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 274,18 TL

SATIŞ: 274,19 TL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 439,37 TL

SATIŞ: 449,32 TL YARIM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 875,99 TL

SATIŞ: 898,65 TL CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.757,47 TL

SATIŞ: 1.791,79 TL TAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.818,00 TL

SATIŞ: 1.846,00 TL