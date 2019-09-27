Sinek küçük ama mücadele büyük

Rusya'nın tonlarca nektarin, kırmızı erik ve narenciyede Akdeniz meyve sineğinin ortaya çıkması sonucu ürünleri geri göndermesinin ardından Adanalı üreticiler bu yıl ilaçlama konusunda titiz davranıyor.

Rusya'nın tonlarca nektarin, kırmızı erik ve narenciyede Akdeniz meyve sineğinin ortaya çıkması sonucu ürünleri geri göndermesinin ardından Adanalı üreticiler bu yıl ilaçlama konusunda titiz davranıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Akdeniz meyve sineğinin ihracattaki toleransı sıfırdır. Gümrük kapılarında bir tek bulaşmış meyve bulunsa dahi tarımsal üretimi durma noktasına getirmektedir" dedi. Doğan, zararlıya karşı kültürel önlem olarak ağaçlardan düşen meyvelerin toplanıp bahçelerden uzaklaştırılması gerektiğine işaret ederek, "Ağaç üzerinde kalan vuruklu meyvelerin de toplanıp imha edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



TOPYEKÜN GAYRET GÖSTERİLİYOR



Üretici Sedat Acımış, narenciye ürünlerinin yanı sıra kayısı, şeftali, nektarin, yenidünya, erik, ayva, armut, elma, incir, Trabzon hurması ve nar gibi ürünlere de zarar veren Akdeniz meyve sineğinün yüzde 100'e varan ürün kaybına neden olabildiğini söyledi. Bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Acımış, "Toplu mücadele için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu yıl da gerekli ilaçlamayı yapıyoruz" dedi.