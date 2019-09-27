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Süt Zirvesi’nde Yaşar’a onur ödülü

Süt Zirvesi’nde Yaşar’a onur ödülü
Giriş Tarihi: 27.9.2019

(IDF) tarafından ilk kez Türkiye'de düzenlenen 'nde Başkanı , Türkiye'de süt sektörünün kurulmasına ve gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı onur ödülüne layık görüldü.

Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) tarafından ilk kez Türkiye'de düzenlenen Dünya Süt Zirvesi'nde Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, Türkiye'de süt sektörünün kurulmasına ve gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı onur ödülüne layık görüldü.

EKOSİSTEM YARATTI

Süt hayvancılığı ve süt işleme sektöründe başlattığı atılım ile yeni bir sektör yaratmada öncü olan, küçük süt üreticilerinin sütüne sürekli bir pazar sağlayan toplumsal katkı modeliyle; Türkiye'de süt sektörünün temellerini atan Selçuk Yaşar adına ödülü Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı aldı. İDIL Yiğitbaşı, bu değerli ödülü almaktan gurur duyduğunu belirterek, "Selçuk Yaşar Türkiye'de tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimine sadece fabrikalar kurarak değil, üreticileri, tedarikçileri, bayileri destekleyerek yarım milyonluk bir ekosistem yarattı. Gıda güvenliği ve Avrupa standartlarında üretimde öncü oldu. Bizler bugün, kurucumuz Selçuk Yaşar'ın vizyonuyla yenilikçi, sağlıklı ve tüketiciye değer katan ürünler üretmeyi sürdürüyoruz. Nice nesiller Pınar'la büyümeye devam edecek. Pınar, sağlık, yenilik, yaşam pınarı olmayı sürdürecek" dedi.

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