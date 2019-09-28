Gırgırla avlanmaya düzenleme getirildi

Ticari amaçlı su ürünleri avcılığına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidilerek, kum şırlanı (tellina), deniz salyangozu ve deniz patlıcanı avcılığının yükümlülük, sınırlama ve yasakları belirlendi.

Ticari amaçlı su ürünleri avcılığına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidilerek, kum şırlanı (tellina), deniz salyangozu ve deniz patlıcanı avcılığının yükümlülük, sınırlama ve yasakları belirlendi. Buna göre, Karadeniz'de 1 Eylül-15 Aralık tarihlerinde kıyıdan itibaren 18 metre, 16 Aralık- 14 Nisan tarihlerinde 24 metre, diğer denizlerde ise dönem boyunca 24 metreden sığ sularda gırgır ağlarıyla avcılık yapılamayacak. Düzenlemeye uymayanlara ceza uygulanacak.