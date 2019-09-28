Güçlü Türkiye’ye güçlü sigorta

Albayrak’ın açıkladığı YEP kapsamında, sigorta sektörünü büyütecek ‘yerli reasürans modeli’ne geçildi. Bakanlığın tek hissedar olduğu Türk Reasürans kuruldu. Şirket, yurtdışına aktarılan primlerin içeride kalmasını sağlayacak, afet riski havuzunu yönetecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı kapsamında sigorta sektörünün ekonomiye katkısını artıracak 'yerli reasürans modeli' yaşama geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı Türk Reasürans AŞ (TürkRe) kuruldu, Genel Müdürlüğe Selva Eren atandı. Eren, "TürkRe olarak sürdürülebilir büyümeye ve sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlayacağız. Sigorta sektörü paydaşlarının aradığı taze kan olacağız" dedi. Şirket, yurtdışına aktarılan primlerin yurtiçinde kalmasını sağlayacak, doğal afet riski havuzunu yönetecek.



EKONOMİYE KATKI



TürkRe, 'Ekonomik Dengelenme' ve 'Sağlıklı ve Sürdürülebilir Büyüme' hedeflerine sigortacılık sektörü odağında katkı sağlamak, Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini artırmak ve kaynak verimliliği sağlamak amacıyla faaliyete geçti. Şirket, Türk sigorta sektörünün büyümesine, global marka olma hedefiyle yola çıkan İstanbul Finans Merkezi'nin gelişimine katkı sağlayacak ve piyasanın rearüsans faaliyetlerindeki kapasite ihtiyacını karşılayacak. Sigortacılık Yasası'yla yapılan düzenlemeyle hizmet verecek olan şirket sigorta sektöründeki stratejik hedeflerini belirledi. Buna göre, Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesini artıracak, yurtdışına aktarılan reasürans primlerinin yurtiçinde kalmasını sağlayacak, kamu menfaatlerinin risk yönetimini yapılandırarak gerekli düzenlemeleri gerçekleştirecek.



AFET RİSKİ HAVUZU



Doğal afet riskleri havuzunun yönetimi görevini üstlenecek Şirketin maliyet avantajı yaratması ve havuza yerli reasürans kapasitesi sağlaması planlanıyor. Bununla beraber "Ulusal Doğal Afet Modelleme" çalışmaları ile havuzun ek teminatlarla yapılandırılması ve en verimli şekilde kullanımı amaçlanıyor. Ayrıca şirketin tarım sigortaları havuzu için yerli reasürans kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlaması planlanıyor.



ALBAYRAK: ÖNEMLİ SEKTÖR



YEP kapsamında sigortacılık ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin yol haritasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamıştı. Albayrak, "Finansal kuruluşlarımız, sigortacılık sektörü, yeni bir milli reasürans yapısını oluşturacak. Sigortacılık çok önemli bir sektör. Finansal sektördeki payı layık olduğu yerde değil. Bireysel emelilik sistemiyle ilgili çok önemli adımlar atacağız. Sistemi yeniden yapılandırarak tasarruf ve sermaye birikimiyle ilgili güçlü adımlar atacağız" demişti.