Hedef 75 milyon turist 65 milyon dolar gelir!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi"nin açıklandığı bir toplantı düzenledi. Hızlı büyüme sonucunda Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı hedefinin 75 milyon olarak revize edildiğini vurguladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi"nin açıklandığı bir toplantı düzenledi. Hızlı büyüme sonucunda Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı hedefinin 75 milyon olarak revize edildiğini vurgulayan Ersoy, "Türkiye'nin daha önceki 2023 hedefleri 50 milyon turist, 50 milyar dolardı. Biz hedefleri yukarı doğru yeniledik. 2023 turizm hedefimiz 75 milyonu aşkın turist ve 65 milyon dolar gelir" dedi.



KİŞİ BAŞI GELİR



Ziyaretçi başına gelirin 2023'te 867 dolar, kişi başı gecelik gelirin de 86 dolar olmasının hedeflendiğini söyleyen Ersoy, "Önemli olan ziyaretçi başına gelir değil, kişi başı gecelik gelir. Bizim artık kişi başı gecelik gelire odaklanmamız lazım" dedi. Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi yükselen pazarlara yöneleceklerini belirten Ersoy, turizmi Türkiye'nin 81 iline yaymak istediklerini ve turizm gelirlerini Türkiye'nin turizm paydaşlarına yaymayı istediklerini anlattı.



THOMAS COOC'UN YERİ DOLDURULACAK



Bakan Ersoy, Thomas Cook'tan boşalan kapasitenin nasıl doldurulacağına ilişkin endişeler olduğunu belirterek, "Biz endişe duymuyoruz. EasyJet gelecek yıl Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir ağırlıklı olmak üzere bize gidiş dönüş 700 bin koltuk yani 350 bin kişilik ek kapasite başlatma taahhüdü verdi. Ayrıca Jet2 ve British Airways'in Türkiye'nin tatil beldelerine ek kapasite yaratmaları konusunda da mutabakata varıldı" dedi.