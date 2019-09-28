  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Küçük işletmelere alan istiyorlar

Küçük işletmelere alan istiyorlar

Küçük işletmelere alan istiyorlar
Giriş Tarihi: 28.9.2019

Aydın'ın Nazilli, Kuşadası, Söke ve ve borsaların başkanları bir araya gelerek kent ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Efeler'deki 'da yapılan toplantıda sanayi ve ticaret alanları hususu hakkında görüşmeler gerçekleşti.

Aydın'ın Nazilli, Kuşadası, Söke ve Didim Ticaret Oda ve borsaların başkanları bir araya gelerek kent ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Efeler'deki AYTO'da yapılan toplantıda sanayi ve ticaret alanları hususu hakkında görüşmeler gerçekleşti. AYTO Başkanı Hakan Ülken'in başkanlığındaki toplantıda konuşan Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, "Organize sanayilerin varlığı önemli ancak her şeyi organize sanayi bölgesinin alanına sığdıramazsınız. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun alanlar yaratmak zorundayız" dedi.

MEHMET KAVAS

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Küçük işletmelere alan istiyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN