Küçük işletmelere alan istiyorlar

Aydın'ın Nazilli, Kuşadası, Söke ve Didim Ticaret Oda ve borsaların başkanları bir araya gelerek kent ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Efeler'deki AYTO'da yapılan toplantıda sanayi ve ticaret alanları hususu hakkında görüşmeler gerçekleşti.

Aydın'ın Nazilli, Kuşadası, Söke ve Didim Ticaret Oda ve borsaların başkanları bir araya gelerek kent ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulundu. Efeler'deki AYTO'da yapılan toplantıda sanayi ve ticaret alanları hususu hakkında görüşmeler gerçekleşti. AYTO Başkanı Hakan Ülken'in başkanlığındaki toplantıda konuşan Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, "Organize sanayilerin varlığı önemli ancak her şeyi organize sanayi bölgesinin alanına sığdıramazsınız. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun alanlar yaratmak zorundayız" dedi. MEHMET KAVAS