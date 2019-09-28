“Su ürünleri ihracatı 2023’ü yakaladı”

Yeni Asır’ın sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Su ürünleri ihracatında geçen yıl 952 milyon dolara ulaştık. 2023 ihracat hedefi olan 1 milyar doları bu yıl yakalayacağız. 2023 hedefini de 2 milyar dolara çıkardık” dedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadeleden ağaçlandırma faaliyetlerine, su ürünlerindeki üretim ve ihracat rakamlarından tarım alanındaki gelişmelere kadar birçok konuda Yeni Asır'a çok özel açıklamalar yaptı. Yeni Asır köşe yazarı ve İK Eğitim Danışmanı Gonca Elibol'un sorularını yanıtlayan Pakdemirli, su ürünleri ihracatında 2018'de 952 milyon dolara ulaşıldığını ve 1 milyar dolarlık 2023 ihracat hedefini bu yıl yakalayacaklarını belirtti.



82 ÜLKEYE GÖNDERİLİYOR



Su ürünlerinde ana hedefin kaynakları koruyarak 'sürdürülebilir işletilmesini' sağlamak olduğunu belirten Pakdemirli, "Su ürünleri avcılığında; tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları bakımından bazı yasak ve sınırlamalarla balıkçılarımıza önemli yükümlülükler getiriyoruz. Su ürünleri ihracatı 2018 yılında 952 milyon dolara ulaştı. 2023 ihracat hedefimiz olan 1 milyar doları planlanandan önce bu yıl yakalamış olacağız. Şimdi 2023 hedefimizi 2 katına çıkarıp 2 milyar dolar olarak güncelledik. Üçte ikisi AB ülkelerine olmak üzere, 82 ülkeye su ürünleri ihracatı yapıyoruz" dedi.



MİLLET BAHÇESİNDE BALIK



Vatandaşların bolca balık tüketmesini de hedeflediklerini anlatan Pakdemirli, "Balık tüketim alışkanlığının artırılması için yerel yönetimler ile 'balık satış noktaları ve balık pişirme evleri' ile 'millet bahçelerinde balık ekmek satış noktaları' kurulması konusunda işbirliğine gidiyoruz. Böylece balığın, uygun fiyatlarla tüketime hazır olarak aile bireylerine ulaştırılması, balık tüketiminin artırılması ve dengeli beslenme alışkanlığının kazandırılması sağlanacak" dedi.



TARIMDA 25 YILLIK PLAN



15 yılın ardından Ekim'de düzenlenecek 3. Tarım Orman Şurası hazırlıklarının sürdüğünü belirten Bakan Pakdemirli, "Amaç üretim artışı, planlı üretim, ölçeğimizin büyümesi, etkin lojistik, örgütlenme, sulama, toprak ve doğal kaynakların yönetimi, istihdam, finans ve pazarlama alanlarında etkin çözümler üretmek. Tarım Orman Şurası ile tarım ve ormancılıkta, önümüzdeki 5 yılı planlayarak, gelecek 25 yılı yönetmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



DAHA YEŞİL TÜRKİYE İÇİN



Bakanlık olarak 'Daha Yeşil Bir Türkiye İçin' sloganıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Pakdemirli, "Bu kapsamda, 11 Kasım 2019'da 11.112.019 adet fidanı, vatandaşlarla birlikte saat 11.11'de 81 ilde eşzamanlı olarak toprakla buluşturacağız. Bu projeyle dünya çapında farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Ülkemizin adını Guinness Rekorlar Kitabına yazdırma girişiminde bulunacağız" dedi.



MİLLİ TRAKTÖR PROTOTİPİ HAZIR



Traktörün en yüksek maliyet kalemi olduğunu belirten Pakdemirli, tarımsal girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla özel sektörle işbirliğiyle ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli traktörünün prototipini yaptıklarını söyledi. Bakan, TAGEMÖzel sektör işbirliğiyle geliştirilen taktör prototipinin, 75 kW gücündeki tarla sınıfında, 4 teker tahrikli manevra ve dümenleme kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.



TMO'YA ÜRÜN VEREN ÜRETİCİNİN PARASI YATTI



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne fındık, kuru üzüm, hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin bugünden (dünden) itibaren paralarını tahsil edebileceklerini belirtti. Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, TMO'ya 7-16 Eylül'de fındık, 18-23 Eylül'de kuru üzüm ve elektronik ürün senedi (ELÜS) yoluyla 20 Eylül'e kadar hububat ve bakliyat teslim eden üreticilerin bugünden itibaren paralarını tahsil edebileceğini duyurdu. 11 bin 95 fındık üreticisine 266 milyon, 621 kuru üzün üreticisine 18 milyon ve 3 bin 540 hububat ve bakliyat üreticisinin hesaplarına 50 milyon lira yatırıldı. BÖYLECE toplamda 334 milyon lira ödeme yapıldı.