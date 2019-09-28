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kredi kartı işlemlerindeki oranlarını düşürdü

TCMB kredi kartı işlemlerindeki faiz oranlarını düşürdü

28.09.2019, 10:27

tarafından Türk lirası ve uygulanacak aylık azami akdi oranları ile gecikme faiz oranları indirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları ile gecikme faiz oranları indirildi. TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. 12 Kasım 2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu tebliğin 4'üncü maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,28 şeklinde değiştirildi.

Aynı tebliğin 5'inci maddesinde de şu değişikler yapıldı:
"Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,00'dir. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,68'dir."

Böylelikle 1 Ekim 2019'da yürürlüğe girecek tebliğ ile kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları düşürülmüş olacak. Bu arada, 29 Haziran 2019'da yayımlanan Resmi Gazete'de TCMB tarafından 1 Temmuz 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,00, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,40; yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,00 olarak belirlenmişti.

AA

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