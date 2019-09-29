Balıkesir’de 143 bin kişi işe yerleştirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Balıkesir'de son 17 yılda sadece İŞKUR aracılığıyla 143 bin vatandaşımız işe yerleşti. İstihdam teşviklerimizden de faydalanan 90 bin iş yerine 1.5 milyara yakın teşvik sağlamış olduk" dedi.

27'nci Ayvalık Engelliler Şenliği nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1988 yılında İzmir Bayındır Lisesi'ndeki Türk Dili Edebiyatı öğretmeni Ferişte Atay ile karşılaştı. Selçuk, bir anda kısa süreli şok yaşadı. Hemen öğretmenine sarılan Bakan Selçuk'un gözleri doldu.



42 BİN AİLEYE YARDIM



Bakan Selçuk, "Balıkesir'de son 17 yılda sadece İŞKUR aracılığıyla 143 bin vatandaşımız işe yerleşti. İstihdam teşviklerimizden de faydalanan 90 bin iş yerine 1.5 milyara yakın teşvik sağlamış olduk" dedi. Balıkesir'in kültürel zenginliği, doğası ve turizmiyle kendine özgü bir kimliğe sahip olduğunu belirten Selçuk, "Balıkesir'de son 17 yılda 36 milyara yakın bir yatırım yapıldı ve bunun neredeyse 4 milyarı bakanlığımız tarafından gerçekleşti. Yine gıda, eğitim, sağlık yardımları ve proje desteklerini içine alan sosyal yardımlardan 2018'de yaklaşık 42 bin aile faydalandı" dedi.