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’den İran’a ‘ticaret hazırlığı’

EGEİD’den İran’a ‘ticaret hazırlığı’
Giriş Tarihi: 29.9.2019

36 farklı sektörün bulunduğu (), üyelerine yeni pazarlar oluşturuyor. EGEİD şimdi de üyelerinin ticaretine katkıda bulunmak amacıyla aracı şirketlerle tek tek görüşerek ürünlerini tanıtıyor.

36 farklı sektörün bulunduğu Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD), üyelerine yeni pazarlar oluşturuyor. EGEİD şimdi de üyelerinin ticaretine katkıda bulunmak amacıyla aracı şirketlerle tek tek görüşerek ürünlerini tanıtıyor. Panama, Rusya ve Ukrayna'ya aracılık yapan şirketlerle görüştükten sonra şimdi de İran ile Türkiye arasında ticaret yapan özel bir şirketin Genel Müdür Yardımcısı Arzu Niki ile toplantı düzenleyen ekip, EGEİD üyeleriyle İran'a ticaret konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

CÜNEYT HASÇELİK

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