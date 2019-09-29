EGEİD’den İran’a ‘ticaret hazırlığı’

36 farklı sektörün bulunduğu Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD), üyelerine yeni pazarlar oluşturuyor. EGEİD şimdi de üyelerinin ticaretine katkıda bulunmak amacıyla aracı şirketlerle tek tek görüşerek ürünlerini tanıtıyor.

36 farklı sektörün bulunduğu Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD), üyelerine yeni pazarlar oluşturuyor. EGEİD şimdi de üyelerinin ticaretine katkıda bulunmak amacıyla aracı şirketlerle tek tek görüşerek ürünlerini tanıtıyor. Panama, Rusya ve Ukrayna'ya aracılık yapan şirketlerle görüştükten sonra şimdi de İran ile Türkiye arasında ticaret yapan özel bir şirketin Genel Müdür Yardımcısı Arzu Niki ile toplantı düzenleyen ekip, EGEİD üyeleriyle İran'a ticaret konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

CÜNEYT HASÇELİK