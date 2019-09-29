Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde aylık azami akdi faiz oranları ile gecikme faiz oranlarını indirdi. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.60, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.28 şeklinde değiştirildi.
Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde aylık azami akdi faiz oranları ile gecikme faiz oranlarını indirdi. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.60, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.28 şeklinde değiştirildi. TL cinsinden kart işlemlerinde aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.00, yabancı para cinsinden kart işlemlerinde aylık gecikme faiz oranı yüzde 1.68 oldu.
Kredi kartlarında faizler düşürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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