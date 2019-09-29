Patateste verim ve kalite yüz güldürdü

Türkiye'nin önemli patetes üretim merkezi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hasadı devam eden kışlık patates, verimi ve kalitesiyle çiftçiyi memnun etti.

Türkiye'nin önemli patetes üretim merkezi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hasadı devam eden kışlık patates, verimi ve kalitesiyle çiftçiyi memnun etti. İlçeye bağlı Aşağı Tandır köyünde patates üreticisi Ahmet Çelik, geçen yıla göre arazilerinde patateslerde verim ve kalitenin daha iyi olduğunu söyledi. Çelik, "Geçen yıl tarlada patatesin fiyatı 1 liraydı. Bu yıl 1.5 liradan satış yapıyoruz. Patatesimiz İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok ile gidiyor" dedi