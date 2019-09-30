Ahilik kültürü yüzyıllardır yaşatılıyor

Osmanlı döneminden beri Tire’nin bir ahi kenti olması ekonomisinin de her dönem canlı ve güçlü olmasını sağlıyor.

TİRE'DE, zengin ahilik kültürü halen yaşatılıyor. Osmanlı döneminde ilçenin bir ahi kenti olması ekonomisinin de her dönem canlı ve güçlü olmasını sağlıyor. Tarihte, zengin Türk kültürünün yöreye girmesi, Tire'de hem ekonomik büyümeyi hızlandırmış, hem de folklorik zenginliğin elde edilmesini sağlamıştır. Tire'nin ekonomik anlamdaki karakteristik özellikleri bilhassa Türklerden sonra şekillenmeye başlar. Tarih boyunca, kentte yaşayan nüfusun sosyolojik yapısı, dinsel düşünce hoşgörüsü, sosyal ve ekonomik yaşam canlılığı, günümüz Tire'sinin sosyal yapısını oluşturan, temel faktörlerden biri olmuştur.

EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ

İlçe, özellikle ev tezgâhlarında şekillenen dokumalar ile yüzlerce yıl tarihi kuşatan ve pazar egemenliğine sahip olan bir kent görünümündedir. Denebilir ki Tire, Osmanlı ekonomisinin endüstriyel lokomotifi konumundaki kentlerden biri ve başlıcalar arasında yer alır. Tire tarihinde yoğun olarak üretilen tekstil ürünleri ele alındığında Beledi dokuma, çarşaf, alaca, altıparmak, evsat ve düzbastı adlı motifsel dokumalar öne çıkmakta iken, takke imalâtı, makrama, peştemal, ön bezi, Tire peşkiri de, bu üretimlere ilaveten sayılması gereken ekonomik faaliyetlerdendir.



EL SANATLARI YAŞATILIYOR

BUNLARIN yanı sıra Tire'ye özgü urgan ve halat üretimi, Tire'nin ekonomi tarihindeki en önemli üretim elemanlarının başında gelir. Aydınoğulları döneminden başlayarak, Osmanlı dönemi süresince, gemilerin halat ihtiyacının merkezi hep Tire olmuştur. Öte yandan el sanatları da Tire'nin ekonomik yapısını oldukça zenginleştiren unsurlardandır.



TARİH boyunca Tire, önemli ticaret yollarının en can alıcı merkezlerindendir. Mal hizmet çeşitliliği ile ekonomik açıdan da bölgenin önemli kentlerinden biri olmuştur. Kentin mimari yapısındaki han ve kervansarayların yoğunluğu ve Tire çarşılarının büyüklüğü bunu açıkça kanıtlamaktadır. Evliya Çelebinin deyimi ile Tire, tarihte her zaman "yük bağlanan, yük çözülen" bir kent konumundadır.

NADİR UYSAL