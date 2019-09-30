Altın fiyatları ne kadar? 30 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftada ne adar? Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne? soruları altını güvenli yatırım aracı olarak görenler tarafından merak ediliyor. Kültürümüzde de önemli bir yere sahip olan altın özellikle düğün zamanlarında evlenecek çiftlere hediye olarak verilmekte ve düğün sezonunun son zamanlarına doğru altın fiyatları da araştırılmakta. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 30 Eylül Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, doların ABD-Çin ticaret savaşındaki tırmanma endişelerinin yatışmasının desteğiyle yükselmesi sonucunda hafif geriledi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 30 Eylül Pazartesi altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 271,94 TL

SATIŞ: 271,99 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 436,49 TL

SATIŞ: 446,30 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 870,25 TL

SATIŞ: 892,60 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.745,95 TL

SATIŞ: 1.779,74 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.810,00 TL

SATIŞ: 1.830,00 TL