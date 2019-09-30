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elektrikli otobüsle yola çıkıyor

ASELSAN elektrikli otobüsle yola çıkıyor
Giriş Tarihi: 30.9.2019

’IN geliştirdiği elektrikli çekiş sistemleri, ’nın yurt içindeki bir müşterisi için üreteceği 2 araçta kullanılacak. Araçların trafik tescillerinin 2020 başında tamamlanması hedefleniyor.

ASELSAN'IN geliştirdiği elektrikli çekiş sistemleri, TEMSA'nın yurt içindeki bir müşterisi için üreteceği 2 araçta kullanılacak. Araçların trafik tescillerinin 2020 başında tamamlanması hedefleniyor. ASELSAN, diğer üreticilerle de iş birliklerini sürdürüyor.
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