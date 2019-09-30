ASELSAN’IN geliştirdiği elektrikli çekiş sistemleri, TEMSA’nın yurt içindeki bir müşterisi için üreteceği 2 araçta kullanılacak. Araçların trafik tescillerinin 2020 başında tamamlanması hedefleniyor.
ASELSAN'IN geliştirdiği elektrikli çekiş sistemleri, TEMSA'nın yurt içindeki bir müşterisi için üreteceği 2 araçta kullanılacak. Araçların trafik tescillerinin 2020 başında tamamlanması hedefleniyor. ASELSAN, diğer üreticilerle de iş birliklerini sürdürüyor.
ASELSAN elektrikli otobüsle yola çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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