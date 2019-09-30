Bademli’den yerli ceviz hamlesi

Tarım 4.0’ı hayata geçiren kooperatif, seleksiyon ıslahı çalışmaları sonucunda yerli ceviz çeşidi elde etti

Çiftçinin 51 yıllık dostu olan Ödemiş Bademli Fidancılık Kooperatifi, sürdürdüğü Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarını alıyor. Kooperatif, seleksiyon ıslahı çalışmaları sonucu yerli ceviz çeşidi elde etti. "Potamia Erdin" adı verilen ceviz çeşidi ile Kooperatif, yerli üreticinin yabancı ceviz çeşitleri ile rekabetinden kazançlı çıkmasını sağlayacak. Tescil edilen Potamia Erdin yerli cevizinin Tire Mehmetler Köyü'nde gerçekleştirilirken hasat törenine, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer ile birlikte çok sayıda davetli ve üreticiler katıldı. Hasat töreni sonrası Doku Kültürü Seraları gezilirken, Kooperatif Merkezi'nde de yapılan sunumlarla potamia Erdin'in tanıtımı gerçekleştirildi.

ÜRETİCİLERİN YANINDA

Türkiye'de 51 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve gerçekleştirdikleri çalışmalar ile kooperatifçiliğin en iyi örneğini vermeye çalıştıklarını ifade eden Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bilgi, her zaman üreticinin yanında olduklarını ve ürünlerinin katma değerini artırmak için çaba harcadıklarını söyledi. Türkiye meyvecilik sektörüne şimdiye kadar üç çeşit kazandırdıklarını ifade eden Bilgi, "Piyasamıza kazandırdığımız en önemli çeşitlerden biri Potamia Erdin'dir. Bu çeşidin ilk hasadını da gerçekleştirdik. 2000'li yıllarda keşfettiğimiz bu ağacın bir çiftçi tarafından sınır ağacı olarak dikildiğini fark ettik. Daha sonra yerinde gözlemler yaparak piyasadaki ihtiyaçları karşılayabileceğini gördük. Düşük rakımlarda kolaylıkla yetiştirilebilecek olan bu tür ince kabuklu, yüksek verimli iç randımanı yüksek ve verimli bir çeşittir" diye konuştu.



MODERN TARIMIN ÖNCÜ KOOPERATİFİ

BADEMLİ Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 1968 yılında kuruldu. Ana faaliyeti meyve üretimi olan Kooperatif, ortaklarının tüm üretim girdilerini temin ederek, en modern şekilde üretim yapabilmeleri için gerekli tüm altyapı tesislerini kuruyor. Sadece meyve fidanı üretiminde değil diğer tarım kollarında da faal olarak çalışan koopertatifin süt ve süt ürünleri merkezi, zeytinyağı fabrikası, doku kültürü laboratuvarı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra dış mekân süs bitkisi üretim ve pazarlaması, meyve depolama-tasnif ve ambalajlama organizasyonunu olan Kooperatif, ülke meyveciliğinin gelişmesi için büyük adım sağlayacak Ar-ge çalışmalarına başlamış ve 2013 yılında özel sektör tarımsal araştırma kuruluşu unvanını aldı.